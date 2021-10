"Capitalismo de la sardina": en qué consiste la receta económica que ha convertido a Portugal en un exitoso ejemplo de crecimiento en Europa

Que Portugal está de moda no es una novedad. Sus ciudades y áreas costeras están llenas de turistas, atraídos por la historia y cultura de un país del que han salido grandes exploradores, el buen clima, su excelente gastronomía y un nivel de precios más que razonable.

Proyectarse al mundo

Patrícia Lisa, investigadora del think tank Real Instituto Elcano, el "capitalismo de la sardina" tiene que ver con una apuesta muy fuerte en los valores de su marca país .

"No solo la sardina, sino también todo lo que está relacionado con el turismo, con la reconversión de su industria, del calzado, de los vinos, de la moda… y una fuerte apuesta por la llamada diplomacia económica, que conjuga la internacionalización de su economía", le dice a BBC Mundo.

Claro que no siempre fue así y hubo años en los que Portugal tuvo que mirarse para adentro y ocupar los titulares por razones mucho menos optimistas.

De la "troika" al milagro portugués

Pero el desempleo no paraba de subir, -llegó a situarse en una cifra récord de 17,7% en 2013- y la pobreza y descontento social tampoco, mientras el consumo y la moral de los portugueses se desplomaban.

Después de las reformas llevadas a cabo por un gobierno de centro derecha bajo supervisión de la troika, Portugal se liberó del rescate internacional en junio de 2014, aunque el país no estaba para muchas celebraciones: la tasa de desempleo rondaba el 12%, el 20% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza y 485.000 portugueses habían emigrado del país entre 2011 y 2014.

"Lo que hizo el gobierno de centroizquierda a partir de 2015 fue no implementar una gran contracción fiscal", explica el economista António Afonso, profesor de la Lisbon School of Economics y ex economista principal del Banco Central Europeo.