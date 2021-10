Qué es la Cuenca Pérmica, el remoto lugar de Estados Unidos que vive un nuevo boom con la explosión de los precios del petróleo

1 hora

La Cuenca Pérmica

Mucho tiempo antes, un vasto mar prehistórico depositó allí rico material orgánico durante millones de años para formar no solo una de las estructuras de hidrocarburos más densas del mundo, sino también grandes reservas de sales de potasio, sal de roca y otros minerales.

"Las formaciones geológicas no convencionales -como se llama esa categoría de formaciones geológicas que son las lutitas, el esquisto, las pizarras bituminosas- es petróleo que se encuentra dentro de fisuras dentro de la roca y la única forma de extraerlo es fracturando la roca. Tienes que romper la roca y extraer ese líquido", le explica a BBC Mundo.

De acuerdo con el académico, este tipo de formaciones geológicas se conocían desde hace siglos, pero había dos problemas: el precio del petróleo no era suficiente alto para justificar la rentabilidad de explotar esas formaciones y no había las tecnologías adecuadas para su exploración.

Sin embargo, la entrada de los 2000 disparó nuevamente los precios del petróleo y muchas grandes empresas vieron en las formaciones geológicas no convencionales una nueva forma de producir petróleo y gas natural.

La nueva fórmula que transformó la vieja zona de explotación petrolera tradicional, sin embargo, no estuvo exenta de polémica y desde hace años oragnizaciones medioambientales denuncian la enorme contaminación que se produce en la cuenca y la gran cantidad de agua que se necesita para el fracking , pese a que la técnica haya mejorado.

Actualmente, más del 70% de la producción petrolera en Estados Unidos viene de pozos no convencionales y casi 40% de ese total proviene de la Cuenca Pérmica (de donde sale también más 15% de gas natural que se produce en el país), según datos del Banco de la Reserva Federal de Dallas.

El éxito de EE.UU.

De acuerdo Piñón, aunque otros países también tienen formaciones rocosas no convencionales que permitirían una producción energética mayor, Estados Unidos -y la Cuenca Pérmica- han logrado una gran producción por un factor sociopolítico que va más allá de los mismos recursos energéticos.

"En el fondo, lo que ha permitido este desarrollo de la producción es que Estados Unidos es probablemente el único lugar en mundo, con contadas excepciones, donde el derecho mineral es de los dueños del terreno y no del Estado", dice.

Sin embargo, la explotación de la Cuenca no ha estado exenta de polémica.

No son los únicos.

"La descarbonización del sector energético no tiene parada. Ese tren ya ha salido. Pero eso no implica que el petróleo vaya a desaparecer, no importa cuántos Teslas u otros carros eléctricos se vendan: el 25% del petróleo que se produce actualmente va para la industria petroquímica", dice.