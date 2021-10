Secuestro en Haití: por qué los grupos de misioneros son a veces un problema diplomático para Estados Unidos

Pero los expertos consultados por BBC Mundo dicen que este no es un caso aislado.

"Esto causa enormes problemas para los diplomáticos que tienen que resolver sus casos", le dice a BBC Mundo Thames, ex consejero especial de religiones minoritarias para el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Ayuda humanitaria y proselitismo

En Estados Unidos, explica la académica Melani McAlister, del Departamento de Estudios Americanos de la Universidad de George Washington, la donación de dinero y asistencia humanitaria se canaliza muchas veces a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) que con frecuencia son asociaciones cristianas.

Buena parte del dinero destinado a labores humanitarias de Estados Unidos se dona a través de organizaciones no gubernamentales que muchas veces son también grupos de misioneros cristianos.

"Las mayores dificultades se encuentran cuando los grupos cristianos hacen proselitismo en países de mayoría musulmana o hindú o en países donde (esa actividad) no está permitida. En esos casos les revocan las visas y los expulsan del país ", le dice a BBC Mundo Todd Johnson, director del Centro para el Estudio de la Cristiandad Global, un centro de investigación académica con sede en Boston.

"Haití es mayoritariamente católico. Muchos protestantes y otros grupos cristianos tienen interés en convertir católicos , así que no me sorprendería que CAM estuviera haciendo proselitismo en Haití", dice McAlister.

BBC Mundo contactó a CAM y le consultó sobre la naturaleza de su trabajo en Haití y los riesgos potenciales a los que se enfrentan por ello, pero no obtuvo respuesta a esas preguntas. Y también se comunicó con otras organizaciones cristianas relevantes, pero no quisieron hacer comentarios al respecto.

Historial de incidentes

"Cada año, se escuchan historias sobre misioneros yendo a lugares que no deberían", dice McAlister. Y a veces no acaban de la mejor forma.

Estados Unidos recomienda no viajar a ese país sudamericano por el "arresto y detención de ciudadanos estadounidenses sin garantías de un proceso o juicio justo o como pretexto por un propósito ilegítimo".

"Por experiencia sé del escepticismo de los unos hacia los otros. No se entienden. Los misioneros no confían en los diplomáticos , cuya función es precisamente resolver sus problemas", añade Thames.

"Lugares más hostiles que agradables"

"Pero que no hayan sido secuestrados por su religión no quita que se encontraban en un lugar peligroso a causa de su fe. Puede que hayan cometido errores estratégicos, pero yo no estaba allí para asegurarlo", complementa.