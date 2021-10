La pareja de "espías aficionados" acusada de tratar de vender secretos nucleares de EE.UU. a un gobierno extranjero

1 hora

Fuente de la imagen, US Navy/Thiep Van Nguyen II

No obstante, el hombre no contaba con que los funcionarios que trabajan para el gobierno extranjero cooperaban con los investigadores de Estados Unidos , y tras dar aviso, juntos le tendieron una trampa.

Aunque se desconoce el país, se puede concluir que es alguno aliado como Francia , y no Rusia o China.

Así empezó el camino de fracasos de la pareja. Toebbe dejaba archivos clasificados -solo unas páginas cada vez para no ser descubierto- en tarjetas de memoria que ubicaba en lugares secretos conocidos como "dead drops" (buzones clandestinos), mientras su esposa actuaba como centinela, según las acusaciones del gobierno estadounidense.

Un hombre misterioso

Los vecinos están conmocionados. Dicen que aunque la pareja no era especialmente sociable, tampoco era reservada.

Si pasar desapercibido es un rasgo deseable para un espía, ella no encajaba en el perfil : tenía el pelo morado brillante que la hacía fácilmente reconocible, comentó un vecino. "Se suponía que debía ser una espía y no destacar".

¿Por qué lo hicieron?

Esto puede evidenciar que no son ricos, pues no podrán pagar sus propios abogados, pero tampoco son indigentes.