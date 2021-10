"Morirás rápidamente en una cárcel rusa": Sergey Savelyev, el preso que filtró cientos de videos de supuestos abusos en prisiones de Rusia

20 minutos

Sergey Savelyev no parece ser alguien que haya pasado ocho años en una prisión rusa, recopilando en secreto videos de supuestas torturas y palizas a los reclusos.

Gulagu.net dijo que los videos no solo documenta n golpizas, violaciones y humillaciones a las que han sido sometidos los reclusos, sino que también demuestran la naturaleza endémica del abuso dentro del sistema penitenciario.

Una elección entre la vida y la muerte

"Me dijeron que me habían estado vigilando durante seis meses. Me amenazaron con encarcelarme por traición durante 20 años", dijo Savelyev.