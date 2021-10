La "masacre sin sangre ni cuerpos" en Nigeria que sigue sin respuestas

31 minutos

¿Por qué protestaba la gente en Lagos?

"No era alguien que guardara rencores, era una persona alegre. En nuestra zona era popular porque era muy sociable y abierto. Cualquier cosa que yo necesitara, él siempre me apoyaba".

"Le dispararon en las costillas"

"Era un joven muy agradable. Me respetaba", dice su hermano Nathaniel.

"Vi una multitud rodeando a mi hermano, que estaba tirado en el suelo", cuenta. "Cuando lo vi, me desmayé".

Una semana después admitió que hubo soldados presentes en la estación de Lekki, pero indicó que estos "no abrieron fuego contra ningún civil".

Varias versiones

"Estaba buscando [en todas partes]. Incluso busqué en el Hospital General de Lagos y en otro hospital, en muchos lugares... pero no pude encontrarlo. Hasta ahora no lo he encontrado".