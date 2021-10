El secreto de Gambia, el pequeño país africano que se convirtió en un referente en la lucha contra el cambio climático

18 minutos

Pero, lamentablemente, solo Gambia figura en la lista de los dispuestos a cumplir. Y lo que es peor, no parece que, pese a sus promesas, esté en condiciones de hacerlo.

Cómo es Gambia y cómo sufre el cambio climático

Con una superficie que no llega a la cuarta parte de la de República Dominicana, la mayoritariamente musulmana Gambia vive rodeada y condicionada por el agua. El río Gambia recorre la estrecha y sinuosa franja del África occidental que ocupa el país, y sus aguas anegan los arrozales de los que depende una población mayoritariamente dedicada a la agricultura.

Como otros países africanos, Gambia sufre las consecuencias del subdesarrollo. Tiene uno de los PIB (Producto Interno Bruto) per cápita más bajos del mundo y casi la mitad de su población es pobre.

En un país en el que cerca de un 60% de la población tiene menos de 25 años, el cambio climático es un asunto especialmente sensible.

Kemo Fatty, activista ecologista y fundador de la ONG Green-Up Gambia, cuenta que "muchos jóvenes ya no quieren vivir aquí porque el agua del río es cada vez más salada y ya no pueden cultivar arroz como hicieron sus padres y abuelos". Ha visto a muchos de sus amigos emprender el peligroso camino de la inmigración irregular hacia Europa y para él no son migrantes, sino "refugiados climáticos".