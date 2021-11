Medio ambiente: Xi Jinping sólo enviará una declaración escrita a la cumbre de la COP26 sobre cambio climático

Durante varias semanas, se asumió que Xi no asistiría en persona ya que no ha salido de China desde el comienzo de la pandemia de covid-19.

Pero no está claro por qué decidió a último minuto no dirigirse a la conferencia por enlace de video, como anunció la semana pasada el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

¿Importa que Xi Jinping no esté en la cumbre?

Como le dijo a la BBC el profesor Steve Tsang, director del Instituto SOAS China de la Universidad de Londres, la ausencia de Xi y su declación escrita "sugiere que realmente no quiere participar en la conversación de una manera que ponga a China en una luz menos que positiva".

Según el experto, no sorprende que Xi no asista en persona a la cumbre, ya que no ha viajado desde la pandemia de covid.