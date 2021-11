10 consejos alimenticios para mejorar tu salud cardiovascular, según la guía más reciente de la Asociación Estadounidense del Corazón

1. Ajustar la ingesta y el gasto de energía para lograr y mantener un peso corporal saludable

2. Come muchas frutas y verduras (y variadas)

3. Come alimentos elaborados con granos integrales en lugar de granos refinados

4. Elige fuentes saludables de proteína

No obstante, alerta sobre el consumo de carne de origen vegetal, dado que actualmente son productos ultraprocesados y contienen azúcares saturados añadidos, grasas, sal, estabilizantes y conservantes.

5. Usa aceites vegetales líquidos

La AHA asegura que se deben evitar los llamados aceites tropicales (coco, palma, etc.), así como las grasas animales (mantequilla y manteca de cerdo) y las grasas parcialmente hidrogenadas.

6. Elige alimentos mínimamente procesados en lugar de alimentos ultraprocesados

7. Reduce la ingesta de bebidas y alimentos con azúcares añadidos

Igualmente, sugiere limitar el consumo de edulcorantes de bajo contenido energético y los mono y disacáridos de baja abundancia, cuyos beneficios potenciales no han sido todavía determinados.

8. Disminuye o elimina el consumo de sal

En esta ocasión, no solo se refiere a aquella que agregamos a la comida, sino también a poner un ojo en alimentos procesados, en los preparados fuera el hogar o enlatados y envasados.

9. Si no bebes alcohol, no comiences a beber; si eliges beber alcohol, limita su consumo

"Las Guías Alimentarias para Estadounidenses de 2020 a 2025 continúan recomendando no más de una copa de bebida con alcohol por día para mujeres y dos copas al día para hombres ".

10. Sigue estos consejos, independientemente del lugar donde se preparen o consuman los alimentos

