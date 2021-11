Peng Shuai: una estrella del tenis chino acusa de abuso sexual a un alto funcionario

Zhang decidió no responder a las acusaciones.

"Sé que alguien de su altura, viceprimer ministro Zhang Gaoli, diría que no tiene miedo", escribió Peng en su post. "Pero diré la verdad sobre usted aunque eso solo signifique golpear una gran roca con una piedrecita, o´la autodestrucción de una polilla que ataca una llama".

"Esa tarde no di mi consentimiento para hacerlo y después no pude dejar de llorar", escribió. "¡Me llevaste a tu casa y me obligaste a tener relaciones contigo!".