Greta Thunberg y la COP26: las duras críticas de la joven activista sueca a la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático

13 minutos

La marcha fue organizada por Fridays for Future Scotland, un grupo fundado por jóvenes inspirados por Thunberg.

"Sabemos que nuestros emperadores están desnudos"

"No es un secreto que la COP26 es un fracaso. Debería ser obvio que no podemos resolver una crisis con los mismos métodos que nos llevaron a ella en primer lugar", exclamó Thunberg.

"Pero mientras el sur global está en la primera línea de la crisis climática, no está en las portadas de los periódicos del mundo", prosiguió.

Huelga de jóvenes

Dijo que los líderes mundiales en la COP26 deben "escuchar a la gente", y agregó: "No se limiten a buscar ganancias. Escuchen lo que el planeta necesita ".

Como parte del movimiento Fridays for Future, jóvenes de todo el mundo salen de la escuela los viernes para crear conciencia sobre el cambio climático.

"Enormemente inspirador"

Anna Brown, activista de Fridays for Future en Glasgow, dijo que el evento tenía como objetivo demostrar la necesidad de mover las discusiones sobre el clima fuera de los espacios "cerrados".

"El mensaje es que el sistema de las COP -hemos tenido 26- no está funcionando . Así que tenemos que desarraigar ese sistema", le dijo Brown a la BBC.

Anna Brown, de Fridays for Future, dice que la cumbre climática de la ONU no ofrece resultados.

"Tenemos que pasar de estar en un espacio cerrado, donde la gente no puede involucrarse, a las calles, donde la gente puede ver lo que está sucediendo y tener voz", continuó.

"Creo que parte de esto [COP26] está diseñado para que la gente no entienda de qué se trata; si la gente no entiende lo que se dice en las negociaciones, no puede criticar lo que está sucediendo ni las decisiones que se están tomando", señaló.