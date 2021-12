El año en que Miami tuvo tantos muertos que rentó un camión a Burger King para guardarlos

59 minutos

"La tasa de asesinatos era abrumadora y el departamento de policía no lograba mantenerse al día con la limpieza de los homicidios", le dice a BBC Mundo el escritor y periodista Roben Farzad, autor del libro Hotel Scarface: Where Cocaine Cowboys Partied and Plotted to Control Miami ("Hotel Scarface: donde los jinetes de la cocaína iban de fiesta y conspiraban para controlar Miami", en su traducción literal al español).