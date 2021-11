“¿Voy a dejar de envejecer? ¿Desaparecer?”: la respuesta de Sarah Jessica Parker a las críticas sobre su aspecto y su canas

Redacción

BBC News Mundo

21 minutos

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, Sarah Jessica Parker en Madison Square Park, Nueva York, mientras graba su nueva serie "And Just Like that...", una secuela de la exitosa "Sex and the City".

"¿Qué pasaría si fuera un hombre?".

Esa es una de las reflexiones que hace la actriz estadounidense Sarah Jessica Parker, de 56 años, en una entrevista para la revista Vogue en la que se refiere a los mensajes sobre su aspecto que ha recibido recientemente en redes sociales.

"¡Cabello gris, cabello gris, cabello gris! ¿Tiene el pelo gris?", explicó que le escriben, para ilustrar el acoso al que se ha visto expuesta por fotografías en las que se ven sus canas y sus arrugas.

"Estoy sentada con (el presentador) Andy Cohen y él tiene la cabeza llena de canas y es exquisito. ¿Por qué está bien para él? ¡No sé qué decirles!", enfatizó.

La actriz de la exitosa "Sex and the City" ("Sexo en la ciudad"), en la que interpretaba a la columnista de sexo Carrie Bradshaw, se encuentra rodando nuevos episodios de una secuela de la serie.

"Hay tanta charla misógena sobre nosotras que nunca sucedería sobre un hombre", dijo la actriz a Vogue.

"'Tiene demasiadas arrugas, no tiene suficientes arrugas'. Se siente casi como si la gente no quisiera que estemos bien en el lugar en el que estamos, como si casi disfrutaran de que nos duela lo que somos hoy, aunque elijamos envejecer de forma natural y no lucir perfectas o si nos hacemos algo si eso nos hace sentir mejor".

"Sé cómo me veo. No tengo otra opción. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?", aseveró la actriz.

"And Just Like That…"

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, En la nueva serie Carrie Bradshaw y sus amigas son mayores de 50 años. A la izquierda, Cynthia Nixon, quien interpreta a la abogada Miranda Hobbes.

El tema que expone Parker en la entrevista no puede ser más relevante porque precisamente está por estrenarse la nueva serie "And Just Like That…", una secuela de "Sex and The City" que sigue a Carrie y sus amigas, Charlotte y Miranda, mientras navegan el amor y las relaciones humanas a sus 50 años en Nueva York.

Durante las seis temporadas y los 94 episodios de "Sex and The City", entre 1998 y 2004, Sarah Jessica Parker se convirtió de la mano de su personaje, Carrie Bradshaw, en un ícono de la moda, de las relaciones de parejas y de la vida sexual de las mujeres en la agitada Nueva York.

Kim Cattrall, quien interpretaba al popular personaje Samantha Jones, no aparecerá en la nueva serie.

Fuente de la imagen, Getty Images Pie de foto, El personaje en la serie de la actriz Kristin Davis (izq.) se llama Charlotte York. Es una galerista de arte perfeccionista.