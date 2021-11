Especial BBC: la cacería para dar con los cibercriminales más buscados del mundo que viven como millonarios en Rusia

1 hora

Seguramente ya no habría ningún rastro de un presunto ciberdelincuente multimillonario en esta ruinosa propiedad 700 kilómetros al este de Moscú.

"¿Igor Turashev? No, no reconozco el nombre", dijo.

"No te voy a decir dónde está y no deberías intentar encontrarlo. No deberías haber venido aquí", exclamó el joven enojado.