Alemania: la alarma de Angela Merkel por la "dramática" cuarta ola de covid en su país

"No es demasiado tarde para decidir recibir una primera dosis de la vacuna", dijo.

¿Qué pasa en el resto de Europa?

Austria , que impuso en cuarentena a aproximadamente dos millones de personas no vacunadas el lunes, reportó infecciones diarias récord el miércoles.

"Los que no están vacunados no pueden seguir con normalidad; su contribución más importante es vacunarse", dijo la ministra de Asuntos Sociales, Lena Hallengren, quien aceptó que la medida era dura pero dijo que Suecia no estaba aislada del resto del mundo.