El hombre que se salvó de la muerte horas antes de ser ejecutado con la inyección letal

Fuente de la imagen, Oklahoma Department of Corrections

Pocas horas antes de que Julius Jones, un preso de raza negra acusado de homicidio fuera ejectuado en Oklahoma, Estados Unidos, una decisión lo salvó in extremis.

"No maté al señor Howell", escribió en una carta a la junta de libertad condicional en abril, después de agotar sus apelaciones.

"No participé de ninguna manera en su asesinato; y la primera vez que lo vi fue en televisión cuando se informó de su muerte".

Caso mediático

El caso ha atraído una gran atención desde 2018, en parte debido a la serie documental de tres capítulos de la cadena ABC titulada "The Last Defense", que buscaba sacar a la luz los errores en la justicia estadounidense y contó entre sus productores con la actriz Viola Davis.

Desde entonces "Justice For Julius" (Justicia para Julius) se convirtió en una causa que abrazaron familiares y activistas que han cuestionado el proceso contra Jones, explica la Agencia Efe.

"Pasé la mayor parte del día hablando por teléfono con Julius ayer entre sus reuniones de abogados y las visitas familiares, que todavía no son visitas de contacto. Lo que significa que todavía no puede abrazar a los miembros de su familia antes de ser ejecutado. No lo ha hecho en más de 20 años", escribió la estrella.