Kyle Rittenhouse: la controversial absolución en EE.UU. del joven que mató a dos personas durante protestas por la justicia racial

La Fiscalía adujo que Rittenhouse fue a Kenosha armado en busca de problemas. "No puedes alegar legítima defensa contra un peligro que tú mismo creaste", dijeron los fiscales, que cuestionaron que Rittenhouse se saltara el toque de queda en una ciudad en la que no vivía y que "pretendía proteger" propiedades y personas a las que no conocía.