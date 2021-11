La trágica historia de "Los cuatro de Groveland", injustamente condenados por violación y exculpados 72 años después

Pese a que no había suficientes pruebas, el testimonio de Norma Padgett catapultó el futuro de los jóvenes que tenían entre 16 y 26 años en ese momento.

Un jurado de hombres blancos

Sugerencias de complicidad

"Nos sentimos bendecidos. Espero que este sea un comienzo porque muchas personas no tuvieron esta oportunidad. Muchas familias no tuvieron esta oportunidad", aseguró Aaron Newson, sobrino de Thomas, quien no logró contener las lágrimas mientras hablaba.