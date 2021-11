Thanksgiving: "Lo que voy a extrañar (y lo que no) de Estados Unidos después 7 años como editor de la BBC"

31 minutos

Jon Sopel: "Realmente me pregunto qué se necesitaría para unir a esta nación hoy".

Y la gente se preparará para atiborrarse de ese atroz crimen contra la gastronomía, la cazuela de batata y malvaviscos (malvaviscos, ¿por qué no? ¿Pero mezclados en un solo plato? Ewww).

Dicho esto, el Día de Acción de Gracias es la ocasión más hermosa. Es el punto medio entre el espantoso exceso de Halloween y el comercialismo desnudo de algunos aspecto de la Navidad. Y no se trata de desenvolver febrilmente los regalos: se trata de familias y amigos que se unen y dan las gracias.

Curiosamente, quizás, fue una ocasión que me subrayó lo bueno de EE.UU.: el positivismo , la esperanza, el optimismo y sí, la capacidad de recuperación también.

Este será mi octavo y último Día de Acción de Gracias antes de regresar al Reino Unido, y lo que me ha llamado la atención de vivir aquí son los buenos modales, el respeto y la cortesía a la vieja usanza.

Pero habrá muchas familias que no se reunirán este año.

Un amigo de Ohio, el alma más amable y gentil, dice que su familia no se reunirá debido a las divisiones tóxicas que han salido a la luz en los últimos años. Trabaja en los medios de comunicación y está harto de que su familia le diga que trabaja con noticias falsas. Ha sido un fenómeno creciente y deprimente en EE.UU., donde la lista de temas prohibidos para la mesa de la cena es ahora tan extensa que es mejor cancelar todo.

Siempre ha habido divisiones en EE.UU, algunas de las cuales se remontan a su pecado original: la esclavitud. Y casos judiciales recientes han subrayado el profundo sentimiento de agravio de que el sistema legal no funciona por igual para los acusados blancos y negros.

Y por supuesto, el casus belli del intento de resurrección del 6 de enero, la "elección robada", que por supuesto no fue robada.

Claro, había algunas teorías conspirativas extrañas: según algunos, los atentados eran una trama sionista (por razones que nunca he logrado comprender); pero no tenían el propulsor altamente inflamable de los algoritmos en ese entonces, ni los malintencionados (estatales y no estatales) podían sembrar confusión y caos con tan aparente facilidad.