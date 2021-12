Juicio a Ghislaine Maxwell | "Es una maestra de la manipulación": habla una de las presuntas víctimas de abuso sexual de Jeffrey Epstein

31 minutos

"Ella [Ghislaine Maxwell] me dijo, 'ya sabes, asegúrate de darle a Jeffrey lo que quiere, porque Jeffrey siempre obtiene lo que quiere'", le contó Helm a la BBC sobre la aristócrata británica.

"Ella hablaba muy bien, era muy educada. Inmediatamente me sentí cómoda. Realmente sentí que estaba en la casa de una mujer educada y exitosa, y pensé que este sería un sueño, que podría trabajar y viajar por el mundo", agregó.

"Luego llegó un momento en que me dijo que iba a conocer a su socio, Jeffrey.

"Si no hubiera sido por ella, nunca habría entrado en la casa de un depredador. Estaba abrumada por la emoción, por la oportunidad de trabajar con esta mujer que tenía esta bonita y encantadora casa", explicó.

Chivo expiatorio

"Yo he vivido con esta experiencia, que me cambió y me dolió profundamente. Finalmente logré pararme y enfrentarme a ellos y defenderme a mí misma".