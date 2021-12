"Una joven rogaba que la mataran a ella y a su bebé": el hospital en Afganistán donde los niños mueren de desnutrición

20 minutos

"No sé cómo puedo seguir con vida', decía la madre, '¿cómo puedo dar a luz a otro ser humano?".

"La sala de maternidad es una de las salas más felices de cualquier hospital, pero eso ya no pasa en Afganistán", dice el obstetra. Ella dice que en tan solo dos semanas en septiembre vio morir de hambre a cinco bebés recién nacidos.

"Es como el infierno aquí"

En todo el país, los hospitales que tratan a los hambrientos están al borde del colapso, con casi 2.300 instalaciones de salud ya cerradas. Los médicos en áreas remotas han informado que no pueden proporcionar medicamentos básicos , incluso algo tan simple como paracetamol para los enfermos graves que han caminado 12 horas para buscar tratamiento.

Para aquellos que lo logran a tiempo, hay pocos recursos con los que ayudarlos: el hospital sufre una grave escasez de alimentos y medicamentos, y se esfuerza incluso por mantener a los pacientes calientes. No hay combustible para la calefacción central, por lo que el Dr. Siddiqi ahora pide al personal que corte y recolecte ramas secas de los árboles todos los días para alimentar una estufa de leña.

El martes, el Dr. Rahmani confirmó que su hospital había tenido que cerrar , pues los fondos no se materializaron. Las fotos muestran a los pacientes que salen del hospital en camillas. No se sabe qué pasará ahora con estos pacientes.

Cerca de allí, otro hospital especializado en el tratamiento de personas con adicción a las drogas también está luchando por atender adecuadamente a sus pacientes, cuya abstinencia de heroína, opio y metanfetamina ya no se puede apoyar con medicamentos.

" No hay refugio para ellos. Normalmente van a vivir a lugares como debajo de puentes, en ruinas, en cementerios, en una situación que es insoportable para un humano", dice.

Donantes

Sin embargo, los principales donantes buscan eludir a los talibanes , por temor a que, de lo contrario, la ayuda no se utilice para el propósito previsto.

"Pronto no tendremos suficiente agua potable", dice la doctora Nuri, mientras sus pacientes luchan por mantenerse calientes en las bajas temperaturas.

"Siempre que estas mujeres salen de nuestro hospital con sus bebés, sigo pensando en ellas. No tienen dinero, no pueden permitirse comprar comida ", dice. Su propia familia también está luchando por mantenerse a flote.

"Incluso yo no tengo suficientes alimentos para comer como médica; no puedo pagarlos y casi he terminado con todos mis ahorros".