Pearl Harbor: los otros lugares atacados por Japón al mismo tiempo que el puerto (y cómo afectaron la geopolítica mundial)

Para entonces, aún no había salido el sol en Hawái y aún faltaba más de una hora para que comenzara el bombardeo sobre Pearl Harbor.

Despejando el camino para la guerra

Japón no se encontraba en guerra ni con Estados Unidos ni con Reino Unido al momento de atacar estos territorios en Asia. Sin embargo, estaba inmerso desde 1937 en una guerra regional con China que estaba generando fricciones con Occidente.

Aunque Japón no había entrado formalmente en la II Guerra Mundial antes de Pearl Harbor, ya tenía un pacto de apoyo mutuo con la Alemania nazi.

"La razón principal por la que Japón se estaba expandiendo en el Pacífico obedece a que su propio territorio no es muy rico en recursos naturales, por lo que buscaban conseguir posesiones coloniales que les proveyeran de los recursos de los que carecían . Buscaban cosas como caucho, arroz, estaño y bauxita, recursos que encontrarían en las islas del centro y del sur del Pacífico", señala Roehrs.

"El petróleo era la cuestión realmente crucial, porque los japoneses no tenían nada y si iban a combatir en una guerra tenían que contar con una fuente segura de petróleo", dice Raymond Callahan, profesor emérito de Historia de la Universidad de Delaware, a BBC Mundo.

Destaca que, paradójicamente, los territorios que atacaron de forma simultánea a Pearl Harbor no eran particularmente ricos en esos recursos.

"Los campos petroleros a los que apuntaban, en realidad, no estaban en Filipinas ni en la Malasia británica. Estaban en las Indias Orientales Neerlandesas, actualmente Indonesia. Y ellos sabían que tenían que eliminar a las fuerzas estadounidenses de Filipinas y a las tropas británicas en la Malasia británica y Singapur, porque esas fuerzas estaban a los lados de la ruta japonesa hacia el sur, hacia las Indias Orientales Neerlandesas", asegura.

Destaca que, en general, los territorios atacados eran vistos como "portaviones que no podían ser hundidos" y que, desde el punto de vista militar, el más importante era Filipinas.

Victorias rápidas, humillación duradera

"Los japoneses estaban conscientes de que no podían permitirse una guerra larga de desgaste, por lo que parte de lo que buscaban con esta rápida serie de golpes no era solamente derrotar a las fuerzas aliadas sobre el terreno, sino también obtener una victoria psicológica que hiciera pensar a sus adversarios que iba a ser muy difícil o que simplemente no valía la pena el esfuerzo de intentar reconquistar esos territorios", afirma Roehrs.