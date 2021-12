Covid-19: Alemania anuncia severas restricciones para los no vacunados

Alemania anunció este jueves severas restricciones para las personas que aún no han recibido la vacuna contra el covid-19.

Tras una reunión con su sucesor, Olaf Scholz, La canciller Angela Merkel informó que los no vacunados no podrán ingresar a muchos lugares públicos, incluidas tiendas, ni asistir a eventos que no se consideren esenciales, a menos que se hayan recuperado recientemente de una infección.