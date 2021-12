Angela Merkel: el emotivo discurso de la canciller alemana y la canción punk que sonó en su despedida

20 minutos

"Mientras estoy parada aquí frente a ustedes, siento mucho agradecimiento y me siento muy honrada. Honrada por el puesto en el que se me permitió trabajar por tanto tiempo", dijo.

Música sorprendente

Las otras dos piezas fueron bastante tradicionales: una canción popular de Hildegard Knef llamada For Me It Should Rain Red Roses y un himno del siglo XVIII.