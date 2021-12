Turquía: la lira turca se desploma... ¿por qué no le importa al presidente Erdogan?

50 minutos

La moneda nacional de Turquía se desplomó un 45% frente al dólar este año y, sin embargo, el presidente Recep Tayyip Erdogan no parece tan molesto.

Política poco ortodoxa

Pero no en Turquía, porque Erdogan cree que, en última instancia, la inflación caerá.

La agricultora Feride Tufan dice que no puede ganar dinero vendiendo sus uvas.

Precios disparados

Otra agricultora, Feride Tufan, se queja de que la única forma de sobrevivir es vendiendo sus activos: "Podemos saldar nuestra deuda vendiendo nuestras tierras y viñedos. Pero cuando vendamos todo, no nos quedará nada".

"He reducido todos mis gastos", dice Hakan Ayran, un comprador en un mercado. "Para pagar las cuentas, todo el mundo come menos y nadie compra".

El enojo de los jóvenes

"No estoy nada contento con este gobierno. No puedo ver un futuro para mí en este país", le dice un joven a un periodista de un canal de YouTube.

Los jóvenes de Turquía comparan sus niveles de vida con los de otros países y no les gusta lo que ven.

"Para una persona joven en Estados Unidos o Europa, es fácil comprar un iPhone con su salario", dice un joven de 18 años. "Incluso si trabajo durante meses y meses, no puedo pagarlo. No me lo merezco".