Dónde se habla el bable y por qué dicen que es un idioma "en peligro"

1 hora

"Mi abuela no habla raro, habla asturiano", se lee en una pancarta portada por uno de los que participaron el la manifestación organizada por la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana a favor de la oficialidad de dicho idioma en Oviedo, España, el 16 de octubre de 2021.

Si no consigues entender todas las palabras aun sabiendo francés o portugués, no te preocupes. No es que hayas perdido conocimientos, es que es otro idioma.