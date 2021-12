"No poder estudiar es como una pena de muerte": la desesperación de las niñas en Afganistán tras el regreso del Talibán al poder

28 minutos

" No poder estudiar es como una pena de muerte ", dice Meena**, de 15 años.

"No tenemos nada que hacer aparte de las tareas del hogar... simplemente estamos congeladas en mismo un lugar", dice Laila, de 16 años, cuya escuela en la provincia de Tajar cerró el día en que el Talibán retomó el poder en agosto.

Los maestros, quienes en su mayoría no han recibido pago desde junio, opinan que la situación está afectando al bienestar de las niñas, y uno de ellos culpó a los cierres de las escuelas por el matrimonio de tres de sus alumnas de menores de edad .

La prohibición

Pero en una entrevista con la BBC, el viceministro de Educación en funciones, Abdul Hakim Hemat , confirmó que no se permitirá a las niñas asistir a la escuela secundaria hasta que el próximo año se apruebe una nueva política educativa.

En la ciudad norteña de Mazar-i-Sharif en la provincia de Balj, el director de una de ellas le dijo a la BBC que no hay problemas y que las niñas acuden a clases con normalidad.

Pero otra estudiante de la misma ciudad contó que un grupo de combatientes talibanes armados se acercó a las colegialas en las calles y les dijo que se aseguraran de que sus cabellos y bocas no fueran visibles .

"Sentimos que estamos en peligro cuando salimos de casa. La gente no sonríe. La situación no es tranquila. Estamos temblando de miedo", cuenta.

Situación complicada

El gobierno talibán ordenó a los niños que regresaran a la escuela secundaria en septiembre, pero no mencionó a las niñas.

"Cuando veo mi ropa, mis libros, mi bufanda y mis zapatos, todos nuevos, simplemente guardados en mi armario sin ser usados, me enojo mucho. Nunca quise quedarme en casa", dice.

"Siempre que pienso en esos momentos, me siento triste y desesperada por nuestro futuro ", dice.

No obstante, destaca la necesidad de segregar las clases de niñas y niños, algo que ya es común en todo Afganistán.

Efecto permanente

"Creo que muchos de nuestros estudiantes van a morir... No tienen suficiente comida y no pueden mantenerse calientes en el invierno. No se pueden imaginar la pobreza", relata.