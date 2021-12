Covid: el escándalo por la celebración de una fiesta navideña del gobierno británico que se saltó las restricciones por la pandemia

27 minutos

Los escándalos no cesan en el seno del gobierno británico que lidera Boris Johnson.

De acuerdo com las medidas implementadas por el propio Johnson días antes, debido al aumento de los contagios por covid-19 (que en ese momento estaba en su punto más crítico), no se podían congregar personas que no vivieran en la misma casa o hicieran parte de lo que se denomina "burbuja social".