"¿Sabes lo que les hacemos a las mujeres que acaban aquí? Las violamos y las matamos": las denuncias de brutalidad en Myanmar tras el golpe de Estado

40 minutos

"Ya era de noche cuando llegué [a un lugar no revelado]. Me vendaron los ojos y me obligaron a esquivar objetos imaginarios mientras me dirigía a la sala de interrogatorios, para que pudieran burlarse de mí", dijo Soe May.