Black Axe: la secta ultraviolenta que se ha convertido en una mafia global

Advertencia: este artículo c ontiene relatos gráficos y detallados de violencia .

No es la sangre o el sonido de los disparos lo que lo persigue. Son los ruegos. La forma en que la gente suplica piedad cuando muere. La forma en la que le rogaban. Le rogaban a Dios.

Pero durante décadas fue un miembro de alto rango de Black Axe, una mafia nigeriana vinculada a la trata de personas, el fraude en in ternet y el asesinato .

Una de las mayores mafias del mundo

La fuente afirma que Black Axe está desesperado por matarlo. No quiso revelar su nombre real, sino que utilizó un seudónimo: Uche Tobias.

Asesinatos

Estafas

Pero el fraude en internet, no el asesinato, es la principal fuente de ingresos de la pandilla.

Estos engaños no son a pequeña escala, realizados por un lobo solitario en una computadora portátil. Son operaciones colaborativas, organizadas y extremadamente lucrativas, que a veces involucran a decenas de personas que trabajan juntas en todos los continentes.

Ex pansión global

"Se ha extendido por Europa y América, América del Sur y Asia", dice Tobias. "No es un club pequeño, es una organización criminal fantásticamente grande".

"He visto vidas destruidas, empresas quebradas, ahorros perdidos", dijo. "Afecta a todo el mundo".

Reclutamiento

No importa cómo o por qué los miembros se unan, muchos de ellos afirman que hay beneficios.

Nigeria tiene la segunda tasa de desempleo más alta del mundo y, en ese entorno desafiante, dice que unirse a Black Axe puede brindar protección y conexiones comerciales. Afirma que no todos los miembros son criminales.

Origen

Este apoyo mutuo fue clave para el propósito original de Black Axe. El grupo surgió de una fraternidad estudiantil llamada Neo Black Movement of Africa (NBM) . Se formó en la Universidad de Benín en la década de 1970.

Vínculos entre NMB y Black Axe

Cuando la BBC planteó esta evidencia a la dirección de la NBM, dijeron que investigarían el asunto y que cualquier persona que infringiera su código de conducta sería expulsada. Bemigho no respondió a las acusaciones cuando fue contactado por la BBC.

Stone afirma que Black Axe y NBM, debajo de la superficie, son la misma organización. Habla por experiencia. No solo era miembro de Black Axe, sino también presidente de la NBM en Ciudad de Benín.

Vínculos con la política

Augustus Bemigho, el exdirector de NBM, descrito en los archivos judiciales de Reino Unido como el exjefe de Black Axe, se postuló para un cargo en la Cámara de Representantes de Nigeria en 2019, por el partido All Progressive Congress (APC).

"Hay muchas personas que son miembros de nuestra organización y no hay nada que ocultar al respecto", dijo Aliu Hope, uno de los abogados de NBM.

"Si me sentaras y me preguntaras: '¿Puedes identificar a Black Axe en el gobierno?', lo identificaré", dice. "La mayoría de los políticos, casi todo el mundo está involucrado".

Viajamos a Ciudad de Benín en julio de 2021 para entrevistar al vicegobernador Philip Shaibu, pero en dos ocasiones no se presentó a la entrevista. Cuando enviamos al gobierno del estado de Edo y a Shaibu las acusaciones de que tenían vínculos con Black Axe, no respondieron.

Críticas internas

No es el único exmiembro que siente que el grupo se ha vuelto demasiado peligroso.

"No me convertí en axeman para quitar vidas, me convertí en axeman en un intento de fraternizar", dice otro post. "Por favor, detengan estos asesinatos".