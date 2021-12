2 desaparecidos tras el choque de dos buques de carga en Suecia

"Hace mucho frío y está oscuro", explicó. "Por el momento, el agua está a unos 4° C y el ambiente a unos 5° C".Los dos tripulantes desaparecidos eran las únicas personas a bordo del Karin Hoej .

Franzen contó que recibió una llamada de socorro alrededor de las 03:30am hora local. Cuando un equipo de rescate se acercó más tarde al área, informó que "escucharon gritos en el agua". "No hemos encontrado a nadie todavía", dijo, y agregó que ya estaban enviando buzos. Dos helicópteros y varios barcos de Suecia y Dinamarca se han unido a los esfuerzos de búsqueda y rescate.El Scot Carrier, registrado en Inverness, Escocia, también está ayudando con equipos que intentan enderezar el barco danés y arrastrarlo hasta un puerto cercano.

La causa de la colisión aún no está clara.El Karin Hoej se dirigía a Nykobing Falster en el sur de Dinamarca después de dejar Sodertalje, cerca de Estocolmo, en Suecia, el sábado. No transportaba carga alguna en el momento del incidente.El Scot Carrier se dirigía a la costa este de Escocia. No está claro qué carga transportaba ni cuántas personas iban a bordo.El Scot Carrier mide 90 m (295 pies) de largo y el Karin Hoej tiene 55 m, según el sitio web marítimo VesselFinder.