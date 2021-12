Más de 100 personas atrapadas en el tejado por un incendio en el World Trade Center de Hong Kong

22 minutos

Hasta las 6pm hora local no se habían reportado víctima mortales y las operaciones de rescate aún estaban en curso.

"No nos dijeron que se había producido un incendio"

"Le preguntamos a los camareros qué sucedía y dijeron que algo se había quemado en el hueco del ascensor en el quinto piso, pero no nos dijeron que se había producido un incendio", agregó.

Hasta entonces "no se escuchó ninguna alarma. Un miembro del personal incluso dijo: 'Todavía no nos vamos, no tengan miedo'".