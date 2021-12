Rogel Aguilera-Mederos: la polémica sentencia de 110 años de cárcel a un jóven cubano por causar la muerte de cuatro personas en un accidente de tráfico en EE.UU.

30 minutos

El incidente

"No soy un criminal"

"No soy un criminal", dijo. "No soy un asesino. Cuando veo los cargos en mi contra, estamos hablando de un asesino y ese no soy yo. Nunca he pensado en hacerle daño a alguien en la vida".