Muere Joan Didion, la icónica escritora que narró la decadencia de la cultura y la política de EE.UU.

1 hora

La incisiva novelista y ensayista fue alabada por los críticos por su análisis de la fragmentación de la vida estadounidense en libros como Slouching Towards Bethlehem , de 1968, y The White Album , de 1979.

En The Year of Magical Thinking , que ganó el premio Pulitzer, transformó en prosa su dolor tras la muerte de su marido y en numerosos artículos de prensa relató también la vida cotidiana de su natal California.

Admiración

Se decía que Didion era ferozmente protectora de su trabajo y no revelaba el tema de sus libros incluso ni a sus amigos más cercanos hasta que estaban listos para su publicación.

"No quería una ventana al mundo, sino el mundo mismo", escribió en su colección de ensayos Déjame decirte lo que quiero decir , publicado este año.

Sus novelas incluyen Play It as It Lays de 1970, que exploró y expuso la cultura cinematográfica de Hollywood.