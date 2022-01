"La situación es terrible": la crisis por falta de sangre para transfusiones que viven los hospitales de EE.UU.

48 minutos

El sistema de salud de Estados Unidos vive una de sus mayores crisis en una década y no solo por el aumento galopante de casos de covid-19: gran parte de los hospitales del país se están quedando sin reservas de sangre.

"Si el suministro no se estabiliza pronto, es posible que la sangre que salva vidas no esté disponible para algunos pacientes cuando la necesiten", alertó la Cruz Roja.

Según le explica a BBC Mundo la doctora Emily Coberly, experta en hematología de la Cruz Roja Americana, desde el pasado año los hospitales han visto limitada la cantidad de sangre que reciben y, actualmente, hasta una cuarta parte de su demanda no puede ser satisfecha.

"Hemos llegado a un punto en el que los médicos tienen que decidir todos los días qué pacientes reciben una transfusión y cuáles no y eso es simplemente desgarrador", comenta.

Fue el caso del Centro Médico Harbor-UCLA, en California, que tuvo que dejar de admitir pacientes la pasada semana por más de dos horas por falta de sangre, algo que, según las autoridades locales, no le había pasado en sus 30 años de historia.

"Una tormenta perfecta"

" Enero suele ser uno de los momentos más difíciles del año para recolectar suficientes productos sanguíneos para satisfacer las necesidades de los pacientes. El clima invernal puede resultar en campañas de donación de sangre canceladas y enfermedades estacionales, como la gripe, hacen que los donantes no puedan dar sangre temporalmente ", dice.

"Y eso se debe a que los donantes no solo no están bien, sino que pueden estar en casa cuidando a miembros de la familia que no están bien, o aislados o en cuarentena. Y la situación similar para el personal de los centros de donantes; ellos mismos pueden estar aislados o en cuarentena", explica.