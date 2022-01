QAnon | "Estoy lista para salir a las calles y pelear": qué pasó con los seguidores de la conspiración un año después del asalto al Capitolio

1 minuto

Aunque no hay evidencias sobre las teorías de QAnon, millones de estadounidenses siguen creyendo en ellas.

A pesar de la falta de evidencias y el hecho de que las predicciones de QAnon no se han cumplido, millones de estadounidenses continúan creyendo en estas historias macabras.

Era una caricatura de unos niños jugando en la arena pidiendo a la gente que no tirara basura.

Un año después del asalto al Capitolio

Me encontraba en Estados Unidos investigando dónde está ahora la conspiración QAnon, un año después de que formara parte del ataque al Capitolio.

De lo que no caben dudas es que millones de personas han quedado cautivadas por este mensaje.

Sin embargo, casi uno de cada tres estadounidenses dice no saber si es cierto o no.

"Se suponía que muchas personas debían ser arrestadas"

QAnon era solo la última conspiración que había abordado. Me dijo que creía que la pandemia era un engaño y que era un complot de la élite para controlarnos.

Cuando viajé a Estados Unidos el pasado noviembre me reencontré con Nick y parecía que algo había cambiado.

"Se suponía que muchas personas debían ser arrestadas y eso no ocurrió", me dijo.

Nick también se contagió de covid cuando fue invitado a un podcast conspirativo. Se lo pasó a su novia y ambos se enfermaron bastante. Aunque se recuperaron, se atemorizó. Ahora se arrepiente de decir que la pandemia no era real.

Pero aunque duda, Nick no abandona la conspiración QAnon.

La batalla de los desamparados

Desde fuera es difícil de entender. Me he unido a varios grupos en línea de QAnon y visto muchas de las llamadas evidencias de esta supuesta conspiración.

He recibido cientos de mensajes de personas con estas "evidencias", pero a mí no me parecen para nada convincentes.