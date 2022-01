Biden culpa a la "red de mentiras" de Trump por el ataque al Capitolio (y la dura respuesta del expresidente)

1 hora

Biden no mencionó a Trump de forma directa a lo largo de su discurso, pero las referencias fueron hacia el expresidente.

El mandatario dijo que EE.UU. debe tener claro qué es verdad y qué no lo es respecto a las elecciones de 2020, en las que Trump buscaba la reelección y tras cuya derrota denunció fraude sin pruebas.

"Por primera vez en nuestra historia, un presidente no solo perdió las elecciones; trató de evitar una transferencia pacífica de l poder cuando una turba violenta irrumpió en el Capitolio ", agregó.

"No era un grupo de turistas. Era una insurrección armada", continuó Biden en su discurso.

"No vinieron aquí por patriotismo o principios. No al servicio de Estados Unidos. Más bien, al servicio de un solo hombre ", refiriéndose a Trump sin nombrarlo.

"Eso no es lo que somos. Eso no es lo que hemos sido. Eso no es lo que deberíamos ser".