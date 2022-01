"Guantánamo es como una tumba": un exrecluso evoca en Uruguay la polémica prisión de EE.UU. que cumple 20 años

"Si vamos a hablar no paramos por días, porque es una vida ahí. Pero puedo decirte: Guantánamo es como una tumba. El que tiene suerte, sale otra vez a caminar en la Tierra", dice Ahjam en una entrevista con BBC Mundo.

"Símbolo de la injusticia"

"Cuanto más cooperaba y les contaba, más me torturaban", sostuvo Khan ante un jurado militar en octubre, al declararse culpable de ayudar al grupo fundamentalista islámico al Qaeda.

"Lo que tengo claro"

"No hay cosa que siga para siempre", dice. "Eso es lo que tengo claro. Lo tuve claro en la cárcel: toda cosa tiene comienzo y punto final".

"Mensajes confusos"

Pero al llegar a la Casa Blanca en 2017, Donald Trump puso paños fríos al plan impulsado por Obama para trasladar los reclusos restantes, y Biden no lo reactivó con fuerza en su primer año de gobierno.

"El estigma de Guantánamo"

"El estigma de Guantánamo los ha marcado y los va a marcar el resto de sus vidas , no solamente a ellos sino a todos los que salgan de (esa) cárcel", asegura Mirza a BBC Mundo.

"No sabes si estás viviendo o no estás viviendo, porque no tenés nada para vivir", dice. "Tenés que hacer todo, luchar, empezar todo en la vida de cero".