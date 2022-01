"Partygate": 4 preguntas para entender el escándalo por las fiestas del gobierno de Boris Johnson durante el confinamiento en Reino Unido

1 hora

1. ¿Qué pasó realmente en Downing Street?

2. ¿Cuál ha sido la reacción en Reino Unido?

"Lo que más me molesta de todo esto es que, mientras casi todos los demás hacían sacrificios a diario, aquellos cercanos a las altas esferas del gobierno actuaban como si las pautas no aplicaran para ellos", señaló.

"Creo que es repugnante, después de todo. Nos dicen que no podemos hacer esto o que no podemos hacer aquello y que no podemos llevar a nuestros hijos y luego ellos puede tener reuniones sociales con quien quieren, cuando quieren. Realmente no creo que eso sea justo", señaló Sakeena, de 35 años y madre de cinco hijos, en entrevista con la BBC.