Julia Cagé: "Los pobres pagan por una democracia que beneficia a los ricos"

1 hora

Y, en particular, no regularon la financiación política; las donaciones a los partidos políticos y a las campañas.

Pero, ojo, eso no significa que la democracia no sea buena o que no sea mejor que otros sistemas, como la autocracia o la dictadura.

Lo primero es que se supone que cualquier debería poder lanzarse a unas elecciones y eso no es cierto, porque si no tienes suficiente dinero no puedes aspirar al poder. No hay acceso igualitario a la democracia.