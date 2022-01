Síndrome de La Habana: informe de la CIA señala que la mayoría de los casos no fueron provocados por potencias extranjeras

De la misma forma, la agencia de seguridad continúa investigando un pequeño número de casos sin explicación, en los que no se ha descartado el papel de algún adversario.

Sin embargo, un funcionario le dijo a la BBC que si bien la investigación había logrado un "progreso significativo", no encontró evidencia de una campaña mundial por parte de un estado extranjero.

Enfermedades

La agencia concluyó que la mayoría de lo que se conoce formalmente como incidentes de salud anómalos, podrían explicarse por otras condiciones médicas como enfermedades no diagnosticadas o por factores ambientales.

"No todos los casos pueden ser explicados. Esta no puede ni debe ser la última palabra en este tema, porque (la respuesta) no es definitiva ni integral", expresó el grupo de Defensa de las Víctimas del Síndrome de La Habana.