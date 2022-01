Rusia-Ucrania: qué me encontré al regresar a Donetsk, la ciudad en primera línea del conflicto dominada por los rebeldes prorrusos

1 hora

No tengo un permiso para acceder al territorio, en poder de los rebeldes respaldados por Rusia, así que tengo que ir por el camino más largo: a través de Rusia y no desde el mismo territorio ucraniano.

Me piden que me baje de la camioneta para responder algunas preguntas. Me llevan a una cabaña con un escritorio y un viejo monitor de computadora, y trato de no ponerme nervioso.