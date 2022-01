"Las tropas rusas no están aumentando en la frontera como se está mostrando": Oleksiy Danilov, secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania

36 minutos

El presidente Volodimir Zelensky recomienda permanecer en calma, mientras que el ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba, dice que "no hay que escuchar cuentos de miedo".

Según él, la situación con la amenaza de una invasión rusa no ha cambiado y ha sido la misma desde 2014 .

"Entendemos los planes y las intenciones de la Federación Rusa, aquí no necesitamos hacer ensayos. Necesitamos paz, equilibrio y todos deben hacer su trabajo, que es lo que hacemos".

Según él, el número de soldados rusos cerca de la frontera con Ucrania no ha cambiado recientemente, por lo que no hay razón para entrar en pánico.

"El número de tropas rusas no está aumentando en la forma en que la gente muestra hoy en día. ¿Realizan los movimientos allí? Sí, pero lo han estado haciendo todo el tiempo. Ese es su territorio y tienen derecho a moverse hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿Es desagradable para nosotros? Sí, es desagradable, pero no es una novedad. Si esto es una novedad para alguien en Occidente, pido disculpas", apuntó.

"No podemos permitirnos que nuestra economía se derrumbe"

"¿Estamos listos para sus acciones? Sí, lo estamos. ¿Las emprenderán? No lo sabemos, pero nos estamos preparando para ellas y no hay necesidad de enfatizar esto. Lo entendemos, nos damos cuenta. Estamos en este proceso desde la primera invasión en 2014, cuando ocurrió la invasión de nuestros territorios, la invasión de Crimea, y Estados Unidos y Reino Unido no reaccionaron como garantes del Memorándum de Budapest".