La carrera de EE.UU. por llegar a uno de sus aviones de combate caído en el mar antes de que lo haga China

30 minutos

Ahora yace en el lecho del océano, pero lo que puede suceder a continuación es un misterio. La Armada no confirma dónde cayó ni cuánto tiempo llevará recuperarlo.

China reclama casi todo el Mar de China Meridional , y ha tomado cada vez más medidas para hacer valer ese reclamo en los últimos años, negándose a reconocer un fallo de un tribunal internacional de 2016 que decía que no tenía base legal.

El jueves, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, negó que Pekín estuviera detrás del F-35C accidentado. "No tenemos ningún interés en su avión", dijo en una sesión informativa.

China no tiene esa tecnología, por lo que tenerla en sus manos le daría un gran salto adelante, dice.

Cuando se le preguntó si había ecos de la Guerra Fría aquí, dijo: "¡Se trata de cuál es el perro más grande del parque! Esto es básicamente como cuando The Hunt For Red October (la película "La caza del octubre rojo") se encuentra con The Abyss ("El abismo"): es una brillante obra de teatro en tres actos".