"Tengo miedo de cruzarme en la calle con mis torturadores"

" Para alguien que se reconoce como opositor al régimen, caminar por aquí asusta un poco" , dice durante una inusual excursión por la zona. "Es por eso que no vengo acá".

"No sabes cuándo te vas a encontrar con alguien que estuvo involucrado en tu tortura o en lastimarte dentro de Siria", continúa.

Feras puede sonar paranoico, pero sus temores no son infundados.

"Hay varios medios para reclutar personas: sabemos que lo están haciendo y me sorprendería si no lo estuvieran haciendo", asegura.

"Si retrocedes en su muro de Facebook hasta 2011 o 2012, encuentras [fotos de] ellos portando (fusiles) AK-47 en las calles de Damasco; no han borrado ese registro", dice.

"Si podemos probar que golpearon a los manifestantes o entregaron personas a los servicios de seguridad, podemos hacer que los procesen . Europa no debe ser un lugar seguro para esos criminales" .

Según el abogado, ahora hay tantos casos contra presuntos criminales de guerra en Europa que los fiscales europeos no pueden seguir el ritmo . "No pueden manejar todos esos casos", dice. "Realmente, superan su capacidad (de procesarlos)".

Un testigo que iba a declarar contra Musa a fines de enero dijo que cuatro miembros de los servicios de seguridad allanaron su casa en Siria y le s dijeron a su madre y hermana que las matarían si no retiraba su testimonio .

El presidente Al Asad insiste en que no hay torturas ni ejecuciones sistemáticas en Siria y que todas las pruebas de ello han sido fabricadas .

El nuevo hogar de Feras está en Berlín Oriental, donde hace solo unas décadas el servicio secreto del gobierno comunista, la Stasi , infundió el terror en la gente. A través de su vasta red de informantes no oficiales, la Stasi guardaba archivos sobre alrededor de un tercio de los habitantes de la ciudad.

La ironía no se le escapa a Feras, quien me recuerda que la comparación entre las tácticas de la Stasi y el estado sirio no es una coincidencia.