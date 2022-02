Rusia-Ucrania: cómo se vive en la trinchera la tensión ante una posible invasión de Moscú

1 hora

María intenta no estresarse por eso. La soldada ucraniana de 26 años, menuda y habladora, está en su trinchera armada con un Kalashnikov y una manicura perfecta. Es parte de la 56ª brigada de infantería de Ucrania (el ejército nos pidió mencionarla por su nombre de pila para evitar el acoso en redes sociales).

"Trato de evitar la política y no ver la televisión; intento no preocuparme demasiado", afirma María. "Pero estamos preparados. Nos hemos entrenado mucho. Entiendo que no va a ser como un ejercicio de entrenamiento; será difícil para todos, pero tenemos la moral alta y nos mantenemos firmes".