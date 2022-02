Investigación BBC | "Las reclutan en los patios de las escuelas": las niñas rumanas traficadas como esclavas sexuales en Reino Unido

29 minutos

Muchas jóvenes no tienen otra opción que aceptar los términos de sus traficantes.

Dado que el trabajo sexual es legal en Reino Unido, después de llevárselas para interrogarlas en un entorno seguro, a las fuerzas de seguridad no les queda más remedio que devolverlas al sitio en el que las encontraron.

Desamor

"Cuando se escapa, le dice a la policía que se quiere ir con él. 'Lo amo', les dice", cuenta Matei, quien cree que el tráfico no es como muchos piensan solo consecuencia de la pobreza, sino de la falta de amor.

48 horas de vida

A Elena, sus traficantes en Reino Unido la abandonaron cuando la dieron por muerta, después de que sufriera una hemorragia y no parara de sangrar.

Los médicos creen que no le quedaban más de 48 horas de vida. La habían golpeado, cortado , estaba desnutrida, con quemaduras.

Ahora, recuperada, cuenta que no tuvo otra opción que aceptar ser traficada. "(Mi traficante) me amenazó con lastimar a mi hijo y matar a mi madre", contó la joven, que tuvo que abandonar a su niño de un año.

En internet, lejos de la mirada pública

Como por consecuencia no tienen que salir a las calles a por clientes, para la policía es mucho más difícil identificarlas.

"No sabemos a dónde ir a buscarlas", añade Ward, quien asegura que el negocio del tráfico sexual en Reino Unido es boyante y que no tienen clara su verdadera dimensión.

Desconfianza

Casi la totalidad de las jóvenes rumanas no se muestran dispuestas a tomar la ayuda que les ofrece la policía británica. Ward cree que eso se debe probalemente a la experiencia que tienen con la policía en su propio país.

"Trabajo en esto desde hace 14 años, y probablemente puedo contar con los dedos de una mano cuántas dijeron sí, soy víctima, necesito ayuda. Simplemente no ocurre", cuenta.

En parte se debe a que el trabajo de los traficantes con las niñas comienzan en muchos casos cuando estas apenas tienen 10 años, por eso muchas no se dan cuenta de que están siendo explotadas.

Andrea no fue traficada una sino dos veces.

Pero sobre todo es la la falta de acción de la policía rumana lo que genera en ellas una desconfianza profunda, como pudo comprobar la periodista de la BBC Jean Mackenzie cuando conversó con los padres de Andrea*, una niña traficada no una sino dos veces.

"Cuando fui a la policía me dijeron que no había nada que pudiesen hacer, que no tenían personal para buscarla", recuerda su madre.