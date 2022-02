El suicidio, el costo oculto de 9 años de guerra en Ucrania

El padre Sergiy Dmitriev es un sacerdote militar. "Siempre he enterrado a las víctimas del suicidio", dice.

"Dijeron: 'No. ¿Por qué?' Hicieron como si nada hubiera pasado. 'El tipo era un borracho', dijeron."

El padre Dmitriev viaja al frente en el este desde Kiev cada pocas semanas para ejercer como capellán militar de las tropas. No es necesariamente la persona que imaginas cuando piensas en la Iglesia Ortodoxa de Ucrania: tiene un piercing en la oreja, dice muchas palabrotas, usa jeans y una sudadera con capucha, y le apasionan los autos.

Ha oído hablar de tantos suicidios de militares ahora que la historia del ingeniero en Marinka ya no destaca del resto. Pero recuerda que en diciembre pasado recibió un mensaje que decía que el oficial que se había burlado estaba muerto. "También se pegó un tiro", relata.

Muertes fuera de combate

Los suicidios se archivan bajo las llamadas muertes "no en combate" , pero el Ministerio de Defensa se ha negado previamente a hacer públicas las cifras. Las familias de las víctimas no pueden reclamar el honor de una muerte en combate, ni el apoyo económico.

En 2018, el entonces fiscal militar jefe Anatoly Matios dijo que 554 miembros en servicio activo se habían quitado la vida en los primeros cuatro años de guerra, pero el Ministerio de Defensa no corroboró la cifra.

Otra cifra anecdótica de 2018 situó el número en más de 1.000. Fuentes militares le dijeron a la BBC que es casi seguro que las cifras oficiales se subestimaron porque muchos suicidios simplemente no se registraron como tales.

El Ministerio de Defensa no respondió directamente a una solicitud de estadísticas. Un portavoz del ejército ucraniano le dijo a la BBC que los números nunca se habían ocultado, pero que tomaría al menos una semana producirlos.

La viceministra de Asuntos de los Veteranos, Inna Darahanchok, dijo que sus registros mostraban que unos 700 veteranos habían muerto por suicidio desde 2014 . Pero que era difícil saber el número real porque no siempre estaba claro quién era un veterano o cómo alguien se había suicidado.

"Un sacerdote no puede oficiar el funeral de alguien que se suicidó, ni siquiera puede asistir al funeral", dice el padre Dmitriev. "Especialmente si es un pueblo pequeño. La familia simplemente se niega a enterrarlos".

El padre Dmitriev no comparte esta opinión. Antes de la guerra trabajaba en un hospital e insistía en los ritos funerarios para cualquiera que se quitara la vida. "Nunca me negué, ni una sola vez, a enterrarlos".

Los psicólogos descubrieron que la gente no estaba dispuesta a acercarse a la carpa en público, por lo que se trasladaron a un edificio sindical cercano. Cuando se incendió el edificio, el McDonald's local intervino para ofrecerles café gratis y un hogar temporal.

Paul Niland dirige la primera línea de ayuda para suicidas de Ucrania. El gobierno de Ucrania aún no ha donado fondos.

Cicatrices invisibles

Pero muchos veteranos no se las arreglan. Llaman con trastorno por estrés postraumático avanzado , dice Svetlana, "a menudo tratando de silenciar su dolor con alcohol". El número de llamadas a Lifeline Ucrania no se ha disparado con la escalada de la amenaza de Rusia, pero el contenido de lo que hablan las personas que llaman se ha desplazado notablemente hacia la amenaza inminente".

"Ha sido así durante siglos", dice. "En nuestra cultura, los hombres prefieren morir antes que pedir ayuda. Decimos que cuando un soldado está cantando, su corazón está sangrando. Entonces, si dice 'estoy bien', es porque no lo está".

"Ucrania está matando a sus veteranos"

No fue hasta que viajó a Lituania para ver a un psicólogo militar que sintió que realmente podía hablar. "Me abrí a él", dice. "Y él me salvó".