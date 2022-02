¿Por qué mi abusador sigue trabajando como sacerdote?

La suya es una de las innumerables historias de abuso sexual clerical en Italia, país que nunca ha enfrentado adecuadamente este flagelo. A pesar de tener el mayor número de sacerdotes de cualquier país y la sede de la Iglesia católica en su patio trasero, Italia no mantiene estadísticas oficiales sobre el tema y no ha llevado a cabo una investigación pública.

Un secreto

Los documentos que hemos visto de este segundo juicio revelan que los jueces "no tenían dudas sobre la veracidad de las acusaciones", lo que no deja "ningún lugar para la absolución del acusado".

Centros de rehabilitación

"No, es lo que dice tu víctima", me aventuro a decir antes de que cierre la puerta con un simple "adiós".

Me dice que si bien no conoce el caso concreto, "si el procedimiento establece que cometió el delito, por supuesto que debe ser despedido. Y si hay algún tipo de actividad que lo ponga en contacto con menores, eso obviamente va en contra del veredicto".

Cuando le muestro las fotografías de Bekiaris en la iglesia con menores, inicialmente sugiere que había consultado con el Vaticano y que la celebración ocasional de la misa no estaba en contra de la sentencia. Y me asegura: "Preguntaré a la Congregación [para la Doctrina de la Fe] si esto está incluido en la prohibición. Pero per se no está especificado en el decreto".