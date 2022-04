Portland, el bastión progresista de EE.UU. que retiró fondos a la policía y ahora vuelve a aumentarlos

Entre los reclamos de las protestas estaba el de defund the police ("desfinancien la policía"), un llamado a las autoridades para que recorten el presupuesto de las fuerzas de seguridad y así frenar lo que consideran como violencia policial contra la población.

¿Un bastión progresista?

Se dice que es una utopía liberal, una ciudad convertida en un bastión progresista, que incluso tiene un lema -no oficial- que la define como extraña, inusual o excéntrica: Keep Portland weird (Mantén a Portland rara).

El cartel "Keep Portland weird" (Mantiene a Portland rara) se ubica en la parte antigua del centro de Portland, Oregón.

"Tremenda cantidad de racismo"

Oregón, y Portland en particular, tienen un largo historial de racismo.

Y hasta 1926 seguía siendo ilegal que las personas negras vivieran dentro de Oregón. Aunque en la práctica no se aplicaba, se desincentivaba la presencia de negros en el estado.

"Puede que ya no haya segregación, pero con 17 años estuve presa y me pagaban US$0,75 la hora por lavar la ropa. Si eso no es esclavitud ¿qué es?", asegura a BBC Mundo.